Источник: «Хаас» не планирует объявлять имя второго гонщика на Гран-при Бразилии

Команда Формулы-1 «Хаас» не планирует объявлять имя второго пилота на сезон-2023 на Гран-при Бразилии, сообщает журналист Джулиано Дукесса в своих социальных сетях. Ранее о том же сообщил RTL.
Ранее появилась информация, что перед Гран-при Бразилии американская команда объявит о соглашении с опытным Нико Хюлькенбергом, который должен заменить Мика Шумахера, чей контракт истекает в конце сезона.
До этого руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что команда объявит состав пилотов на 2023 год перед завершающим сезон Гран-при Абу-Даби, а возможно, даже до этапа в Бразилии.
Гран-при Абу-Даби состоится с 18 по 20 ноября. Этап в Бразилии пройдёт с 11 по 13 ноября. Шумахер в общем зачёте пилотов Формулы-1 занимает в настоящий момент 16-е место, имея в активе 12 очков. Его напарник Кевин Магнуссен на 13-м месте (24 очка).
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