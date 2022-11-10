В Формуле-1 хотят изменить формат спринтов, чтобы они не влияли на стартовую решётку гонки

Руководство Формулы-1 изучает варианты изменения формата спринтерских гонок в следующем сезоне, сообщает RacingNews365. В частности, в чемпионате рассматривают вариант, при котором позиция в спринте не будет влиять на положение на стартовой решётке воскресной гонки, что должно заставить пилотов не быть слишком осторожными, опасаясь потерять места на старте основного заезда.



Напомним, ранее всемирный совет ФИА по автоспорту провёл электронное голосование, согласно которому в новом сезоне Формулы-1 будет увеличено количество спринтов. С сезона-2023 в календаре будет шесть спринтов вместо трёх, как было в нынешнем сезоне.



Ранее текущий формат спринтов раскритиковал двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.