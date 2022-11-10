Штайнер ответил, объявит ли «Хаас» второго гонщика в дни Гран-при Бразилии

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о том, когда команда планирует объявить имя второго пилота на сезон-2023.



«Думаю, что мы можем завершить эту историю довольно быстро. Надеюсь, на следующей неделе мы сможем что-то объявить. В этом цель, но я не могу ничего обещать. Я говорю «надеюсь», но это не факт. Решение пока не принято. Но это неизбежно. В данный момент я очень занят и медленно соображаю. Мы хотим быть уверены в том, что решение будет верным.



Больше нет свободных мест в пелотоне, так зачем куда-то торопиться? Главное — сделать это перед тестами в Бахрейне, потому что мы точно хотим, чтобы гонщик, который будет выступать за нас в следующем году, принимал участие в тестах перед сезоном. Это единственное, что мы хотим сделать. В остальном мы хотели бы принять наилучшее решение, которое можем, и иногда время только помогает в этом», — приводит слова Штайнера Racer.