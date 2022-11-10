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Логотипы спонсора «Мерседес» FTX останутся на машинах, несмотря на угрозу банкротства

Логотипы спонсора «Мерседес» FTX останутся на машинах, несмотря на угрозу банкротства
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Одному из спонсоров команды Формулы-1 «Мерседес», бирже криптовалют FTX, грозит банкротство на фоне кризиса, сообщает Autosport.

Несмотря на это, на Гран-при Бразилии логотипы компании сохранят своё место на машинах команды.

Спасти FTX от банкротства должна была другая биржа криптовалют — кромпания Binance, являющаяся спонсором другой команды Формулы-1 — «Альпин» -, однако сделка по поглощению компании сорвалась.

Из-за слухов о неблагополучном финансовом положении криптобиржи FTX со счетов платформы было снято порядка $6 млрд. Пользователи массово начали снимать средства со счетов компании.

В последнем заявлении генеральный директор компании сообщил, что будет бороться за выживание компании, до тех пор, пока это возможно.

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