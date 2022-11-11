Мик Шумахер отреагировал на слова Экклстоуна в свой адрес про «придётся забыть об Ф-1»

Немецкий пилот «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал слова бывшего руководителя Формулы-1 Берни Экклстоуна. Ранее тот заявил, что есть вероятность, что Шумахеру придётся забыть о Формуле-1 и сосредоточиться на других сериях в автоспорте.



«Было бы трудно забыть Формулу-1. Я слишком её люблю, поэтому не буду этого делать. У каждого всегда есть мнение обо всём, но меня волнуют только мнения людей, которые мне небезразличны», — приводит слова Шумахера издание Bild.

В общем зачёте пилотов Формулы-1 Мик в настоящий момент занимает 16-е место. В активе немецкого гонщика 12 очков. Победу в чемпионате себе досрочно обеспечил Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл».

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