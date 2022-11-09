Экклстоун: возможно, Мику Шумахеру придётся забыть о Формуле-1

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун высказал мнение, что немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер не останется в американской команде в следующем сезоне.
«Я не думаю, что Мик останется. Многие были разочарованы его выступлениями. Мы не знаем, в нём ли дело или дело в команде. Но, конечно, трудно представить, что кто-то скажет, что он заслуживает места в команде-победительнице. В настоящий момент он не в том положении.
Возможно, ему придётся забыть о Формуле-1 и сосредоточиться на других сериях в автоспорте. Его имя — его самое большое бремя, но он старается справиться с этим как можно лучше. И это доставляет ему проблемы. Вот почему следовало бы просто сосредоточиться на какой-то другой категории», — приводит слова Экклстоуна RTL.de.
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