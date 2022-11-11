Перес — лучший в первой тренировке ГП Бразилии, первая тройка — в 0,008 секунды

На автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу завершилась первая тренировка Гран-при Бразилии. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес. Вторым стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Третье место осталось за гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.



Семикратный чемпион мира гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон по итогам квалификации показал пятый результат.

Место Пилот Команда Время 1. Серхио Перес «Ред Булл» 1:11.853 2. Шарль Леклер «Феррари» +0.004 3. Макс Ферстаппен «Ред Булл» +0.008 4. Карлос Сайнс «Феррари» +0.186 5. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0.187 6. Джордж Расселл «Мерседес» +0.202 7. Себастьян Феттель «Астон Мартин» +0.304 8. Мик Шумахер «Хаас» +0.461 9. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +0.613 10. Пьер Гасли «Альфа Таури» +0.614 11. Фернандо Алонсо «Альпин» +0.701 12. Александер Албон «Уильямс» +0.780 13. Эстебан Окон «Альпин» +0.852 14. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +0.906 15. Ландо Норрис «Макларен» +1.102 16. Кевин Магнуссен «Хаас» +1.144 17. Николас Латифи «Уильямс» +1.166 18. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +1.262 19. Юки Цунода «Альфа Таури» +1.494 20. Даниэль Риккардо «Макларен» +1.506