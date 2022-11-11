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Перес — лучший в первой тренировке ГП Бразилии, первая тройка — в 0,008 секунды

Перес — лучший в первой тренировке ГП Бразилии, первая тройка — в 0,008 секунды
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На автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу завершилась первая тренировка Гран-при Бразилии. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес. Вторым стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Третье место осталось за гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

Семикратный чемпион мира гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон по итогам квалификации показал пятый результат.

МестоПилотКомандаВремя
1.Серхио Перес«Ред Булл»1:11.853
2.Шарль Леклер«Феррари»+0.004
3.Макс Ферстаппен«Ред Булл»+0.008
4.Карлос Сайнс«Феррари»+0.186
5.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+0.187
6.Джордж Расселл«Мерседес»+0.202
7.Себастьян Феттель«Астон Мартин»+0.304
8.Мик Шумахер«Хаас»+0.461
9.Валттери Боттас«Альфа Ромео»+0.613
10.Пьер Гасли«Альфа Таури»+0.614
11.Фернандо Алонсо«Альпин»+0.701
12.Александер Албон«Уильямс»+0.780
13.Эстебан Окон«Альпин»+0.852
14.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+0.906
15.Ландо Норрис«Макларен»+1.102
16.Кевин Магнуссен«Хаас»+1.144
17.Николас Латифи«Уильямс»+1.166
18.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+1.262
19.Юки Цунода«Альфа Таури»+1.494
20.Даниэль Риккардо«Макларен»+1.506
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