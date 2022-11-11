Ферстаппен рассказал, что помешало ему завоевать поул на Гран-при Бразилии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бразилии, в которой он показал второй результат.



«Мы знали, что будет только один круг, поскольку дождь приближался. В восьмом повороте была блокировка — она в итоге и стоила мне поула. Второе место — хорошее для старта, и мы продолжим бороться, что самое главное. Было непросто, не знаешь, насколько можешь атаковать, нужно было оставаться спокойным. Третий сегмент получился лотереей, но мы всё равно рады быть на первом ряду. Понятия не имею, какая будет погода, но постараемся завтра выложиться на максимум», — сказал Макс Ферстаппен после завершения квалификации.



Напомним, победу в квалификации Гран-при Бразилии одержал пилот «Хааса» Кевин Магнуссен.