Босс «Альфа Таури» объяснил, почему следующий сезон мог стать решающим для Мика Шумахера

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост считает, что возможный пропуск сезона-2023 сильно отразится на карьере пилота «Хааса» Мика Шумахера.



«Будет очень обидно, если Мика не будет в Формуле-1 в такой важный третий год. Я всегда говорю, что гонщику необходимо три года, прежде чем он окончательно адаптируется к Формуле-1 и поймёт, что нужно делать. Это значит, что 2023 год должен был стать решающим для Шумахера. Годичный перерыв отбросит его назад, потому что это не только важный этап для совершенствования навыков пилота, но и важный год с точки зрения понимания всей Формулы-1. Это собьёт ритм, и придётся потратить много времени и энергии, чтобы всё вернуть», — приводит слова Тоста GrandPX.



Ожидается, что место Мика Шумахера в следующем сезоне займёт Нико Хюлькенберг. Сам Шумахер говорил, что в этом случае у него уже есть запасной план.