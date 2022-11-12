Энцо Фиттипальди пополнил молодёжную команду «Ред Булл»

«Ред Булл» пополнил свою молодёжную команду новым пилотом – им стал бразилец Энцо Фиттипальди.

Гонщику 21 год, в нынешнем сезоне Формулы-2 он трижды становился третьим на Гран-при и дважды занимал второе место. На данный момент, за этап до окончания чемпионата, Фиттипальди занимает шестое место.

«Рад сообщить, что я присоединяюсь к семье «Ред Булл»! Спасибо Хельмуту Марко и Кристиану Хорнеру за возможность», – написал пилот в социальных сетях.

Дед Энцо, Эмерсон Фиттипальди, является победителем чемпионатов Формулы-1 в 1972 и 1974 годах. Его брат, Пьетро Фиттипальди, занимает место резервного пилота «Хааса». Фиттипальди стал шестым пилотом «молодёжки» «Ред Булл», присоединившись к Джехану Дарувале, Лиаму Лоусону, Деннису Хаугеру и Аюму Ивасе.