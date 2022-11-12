Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Энцо Фиттипальди пополнил молодёжную команду «Ред Булл»

Энцо Фиттипальди пополнил молодёжную команду «Ред Булл»
Комментарии

«Ред Булл» пополнил свою молодёжную команду новым пилотом – им стал бразилец Энцо Фиттипальди.

Гонщику 21 год, в нынешнем сезоне Формулы-2 он трижды становился третьим на Гран-при и дважды занимал второе место. На данный момент, за этап до окончания чемпионата, Фиттипальди занимает шестое место.

«Рад сообщить, что я присоединяюсь к семье «Ред Булл»! Спасибо Хельмуту Марко и Кристиану Хорнеру за возможность», – написал пилот в социальных сетях.

Дед Энцо, Эмерсон Фиттипальди, является победителем чемпионатов Формулы-1 в 1972 и 1974 годах. Его брат, Пьетро Фиттипальди, занимает место резервного пилота «Хааса». Фиттипальди стал шестым пилотом «молодёжки» «Ред Булл», присоединившись к Джехану Дарувале, Лиаму Лоусону, Деннису Хаугеру и Аюму Ивасе.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022