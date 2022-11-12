Судьи будут расследовать контакт двух пилотов «Альпин» в спринте Гран-при Бразилии

Стюарды Гран-при Бразилии Формулы-1 приняли решение расследовать инцидент между гонщиками «Альпин» Эстебаном Оконом и Фернандо Алонсо в субботней спринтерской гонке этапа на трассе «Интерлагос».
В ходе спринта между пилотами было два инцидента: на первом круге, когда Алонсо чуть не потерял контроль над машиной в четвёртом повороте, атакуя Окона снаружи, и чуть позднее, когда испанец оказался на стартовой прямой прямо позади напарника. В этом случае Фернандо сломал переднее антикрыло о зад болида Окона и был вынужден поехать на пит-стоп — именно этот инцидент решили расследовать стюарды. В то же время они пришли к выводу, что расследовать происшествие на старте гонки нет необходимости.
Алонсо после пит-стопа финишировал в спринте 15-м, Окон — 18-м.
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