Судьи будут расследовать контакт двух пилотов «Альпин» в спринте Гран-при Бразилии

Стюарды Гран-при Бразилии Формулы-1 приняли решение расследовать инцидент между гонщиками «Альпин» Эстебаном Оконом и Фернандо Алонсо в субботней спринтерской гонке этапа на трассе «Интерлагос».



В ходе спринта между пилотами было два инцидента: на первом круге, когда Алонсо чуть не потерял контроль над машиной в четвёртом повороте, атакуя Окона снаружи, и чуть позднее, когда испанец оказался на стартовой прямой прямо позади напарника. В этом случае Фернандо сломал переднее антикрыло о зад болида Окона и был вынужден поехать на пит-стоп — именно этот инцидент решили расследовать стюарды. В то же время они пришли к выводу, что расследовать происшествие на старте гонки нет необходимости.



Алонсо после пит-стопа финишировал в спринте 15-м, Окон — 18-м.