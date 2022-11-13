Общий зачёт Формулы-1: «Мерседес» сократил отставание от «Феррари» до 36 очков

После спринтерской гонки Гран-при Бразилии изменений в личном зачёте и Кубке конструкторов не произошло.



Пилот «Ред Булл» Серхио Перес увеличил преимущество над гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером в борьбе за второе место в личном зачёте до шести очков.



В борьбе за пятое место в личном зачёте Карлос Сайнс смог сократить отставание от Льюиса Хэмилтона до трёх баллов.



Ближе к «Феррари» в Кубке конструкторов удалось подобраться и «Мерседесу» — теперь итальянская команда опережает своих немецких соперников на 36 очков.

Формула-1. Личный зачёт

Место Пилот Команда Очки 1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 421 2. Серхио Перес «Ред Булл» 284 3. Шарль Леклер «Феррари» 278 4. Джордж Расселл «Мерседес» 239 5. Льюис Хэмилтон «Мерседес» 222 6. Карлос Сайнс «Феррари» 219 7. Ландо Норрис «Макларен» 113 8. Эстебан Окон «Альпин» 82 9. Фернандо Алонсо «Альпин» 71 10. Валттери Боттас «Альфа Ромео» 47 11. Себастьян Феттель «Астон Мартин» 36 12. Даниэль Риккардо «Макларен» 35 13. Кевин Магнуссен «Хаас» 25 14. Пьер Гасли «Альфа Таури» 23 15. Лэнс Стролл «Астон Мартин» 13 16. Мик Шумахер «Хаас» 12 17. Юки Цунода «Альфа Таури» 12 18. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» 6 19. Александер Албон «Уильямс» 4 20. Николас Латифи «Уильямс» 2 21. Ник де Врис «Уильямс» 2 22. Нико Хюлькенберг «Астон Мартин» 0

Формула-1. Кубок конструкторов