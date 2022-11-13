Эстебан Окон: подумал, что горит «Уильямс», но нет, это была моя машина!

Французский гонщик «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал тот факт, что его машина загорелась в закрытом парке после финиша спринтерской гонки Гран-при Бразилии Формулы-1.
«Боковой понтон абсолютно обнажён. Не знаю, как он вообще не отлетел. Ещё и машина загорелась, но я надеюсь, что дополнительных повреждений не было.
Я отошёл от машины, сделал пару шагов. Я направлялся на взвешивание, а потом увидел, что машина загорелась. Я подумал, что горит «Уильямс», но нет, это была моя машина! Повреждена вся обшивка, это точно. Не знаю, какие будут последствия», — приводит слова Окона ESPN.
Формула-1. Гран-при Бразилии. Спринт
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 24 круга
2. Карлос Сайнс («Феррари») +3.995
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +4.492
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +10.494
5. Серхио Перес («Ред Булл») +11.855
6. Шарль Леклер («Феррари») +13.133
7. Ландо Норрис («Макларен») +25.624
8. Кевин Магнуссен («Хаас») +28.768
9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +30.218
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») +34.170
11. Даниэль Риккардо («Макларен») +39.395
12. Мик Шумахер («Хаас») +41.159
13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +41.763
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +42.338
15. Фернандо Алонсо («Альпин») +48.985
16. Юки Цунода («Альфа Таури») +50.306
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +50.700
18. Эстебан Окон («Альпин») +51.756
19. Николас Латифи («Уильямс») +1:16.850
20. Алекс Албон («Уильямс») — сход.
- 13 ноября 2022
-
02:12
-
01:53
-
01:39
-
01:31
-
01:25
-
01:16
-
01:11
-
01:04
-
00:59
-
00:59
-
00:56
-
00:54
-
00:38
-
00:35
-
00:34
-
00:26
-
00:25
-
00:22
- 12 ноября 2022
-
23:54
-
23:47
-
23:42
-
23:37
-
23:06
-
22:38
-
21:34
-
20:16
-
19:59
-
19:45
-
19:33
-
18:56
-
17:33
-
16:51
-
16:24
-
15:56
-
15:18