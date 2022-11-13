Судьи Гран-при Бразилии объяснили, почему не наказали Хэмилтона, Риккардо и Чжоу
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Стюарды Гран-при Бразилии Формулы-1 выпустили официальный документ, в котором объяснили, почему не нашли вины Льюиса Хэмилтона, Даниэля Риккардо и Гуаньюя Чжоу в нарушении стартовой процедуры перед спринтерской гонкой. Были предположения, что три этих пилота некорректно заняли свои позиции на стартовой решётке. Но в итоге судьи решили никого не штрафовать.
В документе по итогам расследования судьи обратили внимание, стартовые позиции на «Интерлагосе» слегка меньше, чем обычно. При этом пилотам из кокпитов было невероятно трудно проконтролировать верную постановку своих машин — и никто из трёх «подозреваемых» не получил преимущества на старте. Исходя из трёх этих факторов стюарды решили обойтись без наказаний.
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