Судьи Гран-при Бразилии объяснили, почему не наказали Хэмилтона, Риккардо и Чжоу

Стюарды Гран-при Бразилии Формулы-1 выпустили официальный документ, в котором объяснили, почему не нашли вины Льюиса Хэмилтона, Даниэля Риккардо и Гуаньюя Чжоу в нарушении стартовой процедуры перед спринтерской гонкой. Были предположения, что три этих пилота некорректно заняли свои позиции на стартовой решётке. Но в итоге судьи решили никого не штрафовать.



В документе по итогам расследования судьи обратили внимание, стартовые позиции на «Интерлагосе» слегка меньше, чем обычно. При этом пилотам из кокпитов было невероятно трудно проконтролировать верную постановку своих машин — и никто из трёх «подозреваемых» не получил преимущества на старте. Исходя из трёх этих факторов стюарды решили обойтись без наказаний.

Новость по теме Алонсо потерял три места из-за штрафа за аварию с Оконом. Фернандо признал свою вину