Кирилл Смаль двумя подиумами завершил сезон испанской Формулы-4

На автодроме «Каталунья-Монтмело» состоялся заключительный этап испанской Формулы-4 сезона-2022 — на протяжении всего сезона в этом первенстве выступали четверо россиян, а в финальный уикенд на старт и вовсе вышли шесть пилотов из России.



Победил в каждом из трёх заездов болгарин Никола Цолов, который досрочно обеспечил себе чемпионство ещё на этапе в Наварре, но позади него каждый раз кипела упорная борьба. Так, в первом заезде главным преследователем Цолова поначалу был поляк Тимотеуш Кухарчик, но россиянин Кирилл Смаль оказался быстрее, опередил соперника и отобрал у него вторую позицию.



Во втором заезде второе место уверенно занял Хью Бартер — австралийский гонщик, который стал вице-чемпионом этого года. Третьим вновь стал Кухарчик, а Смаль финишировал четвёртым — Кирилл, как и в первой гонке, прессинговал поляка, но в этот раз совершить обгон не смог.



Зато в третьей гонке Смаль блестяще стартовал с четвёртой позиции и уже к первому повороту прорвался на второе место. Россиянин пытался навязать борьбу Цолову, однако тот сумел уйти в отрыв, а Смалю в итоге пришлось отбиваться от атак Роберта де Хаана. Борьбы, впрочем, не вышло — на последних кругах в результате контакта с соперником автомобиль Ноа Стрёмстеда взмыл в воздух и рухнул днищем вверх. Гонщик избежал травм, но заезд финишировал в режиме автомобиля безопасности.



Другим россиянам набрать очков на финальном этапе не удалось. Мирон Пингасов все три гонки завершил в топ-20, но не поднимался выше 13-й позиции во втором заезде. В той же гонке лучшего результата за уикенд добился Владислав Рябов — 20-е место, в то время как Максим Архангельский в первом заезде прорвался на 21-ю строчку. Даниэль Мавлютов все три раза классифицирован 27-м.



Помимо уже упомянутых пятерых пилотов, в Барселоне выступала Виктория Блохина — самая перспективная российская гонщица на данный момент. Для Виктории это был первый опыт выступлений в испанском первенстве, и тем не менее юная гонщица смогла навязать борьбу ряду соперников, которые лучше знакомы с техникой, и в итоге дважды финишировала 28-й. Правда, во втором заезде Блохина вынуждена была сойти с дистанции — в борьбе с кем-то из соперников гонщица лишилась переднего антикрыла и застряла на обочине. Из-за этого инцидента второй заезд тоже финишировал в режиме автомобиля безопасности.



В общем зачёте по итогам сезона в топ-3 вместе с Николой Цоловым вошли Хью Бартер и Тимотеуш Кухарчик. Кирилл Смаль расположился на четвёртой позиции — за сезон он в общей сложности восемь раз поднимался на подиум. Мирон Пингасов с 18 очками расположился в турнирной таблице на 18-й строчке, а вот остальные россияне завершили чемпионат без очков.



Испанская Ф-4. Итоги сезона (топ-10):

1. Никола Цолов — 400 очков.

2. Хью Бартер — 284.

3. Тимотеуш Кухарчик — 225.

4. Кирилл Смаль — 173.

5. Георг Келструп — 103.

6. Валерио Риничелла — 102.

7. Роберт де Хаан — 76.

8. Сулейман Занфари — 70.

9. Филип Йенич — 64.

10. Тасанапол Интрапувасак — 63.