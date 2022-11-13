Speedweek: напарником Магнуссена в «Хаасе» станет Хюлькенберг

Команда «Хаас» определилась со вторым боевым пилотом на следующий сезон. Напарником датчанина Кевина Магнуссена станет немец Нико Хюлькенберг, сообщает издание Speedweek.

Напомним, ранее глава «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что команда объявит о своём решении в неделю завершающего этапа сезона в Абу-Даби (ОАЭ), который состоится уже на следующих выходных. Помимо Хюлькенберга, на место второго пилота претендует действующий член «Хааса» немец Мик Шумахер.

Нико Хюлькенбергу 35 лет. Пилот является чемпионом серии GP2 в сезоне-2009. С 2010 по 2022 год немец с перерывами выступал в «Королевских гонках», продемонстрировав свой лучший результат в 2018-м, когда стал седьмым по итогам чемпионата в составе «Рено». В 2020 и 2022 годах Хюлькенберг выходил на гонки в качестве резервного пилота «Астон Мартин» и «Рэйсинг Поинт».