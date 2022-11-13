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Хэмилтон отреагировал на первую победу Расселла в карьере

Хэмилтон отреагировал на первую победу Расселла в карьере
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался по поводу первой победы напарника по команде Джорджа Расселла в карьере.

«В первую очередь должен поздравить Джорджа — отличная гонка, великолепная квалификация, полностью заслуженная победа. И поздравляю всю команду на базе с первой в сезоне победой — мы много работали ради неё, и это полностью заслуженно.

Авария на рестарте? Ну что я могу сказать — вы знаете, как бывает с Максом.

Спасибо, Бразилия. Я провёл здесь отличную неделю и с нетерпением жду возможности вернуться», — сказал Хэмилтон после гонки.

Гран-при Бразилии. Гонка.

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 71 круг.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.529.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +4.051.
4. Шарль Леклер («Феррари») +8.441.
5. Фернандо Алонсо («Альпин») +9.561.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +10.056.
7. Серхио Перес («Ред Булл») +14.080.
8. Эстебан Окон («Альпин») +18.690.
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +22.552.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +23.552.
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +26.183.
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +26.867.
13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +29.325.
14. Мик Шумахер («Хаас») +29.899.
15. Александер Албон («Уильямс») +36.016.
16. Николас Латифи («Уильямс») +37.038.
17. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.
18. Ландо Норрис («Макларен») — сошёл.
19. Даниэль Риккардо («Макларен») — сошёл.
20. Кевин Магнуссен («Хаас») — сошёл.

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