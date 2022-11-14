Ральф Шумахер раскритиковал Ферстаппена за отказ пропускать Переса

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер раскритиковал действия пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Бразилии.

Напомним, Макс Ферстаппен отказался пропускать своего напарника по команде Серхио Переса на финише гонки Гран-при Бразилии Формулы-1.

«Я думаю, Серхио Перес доказал в свой первый год в «Ред Булл, насколько он может бороться за команду.

Сегодняшняя гонка — отличное время для того, чтобы Ферстаппен вернул долг. Это просто немного менталитет уличного бойца, эгоизм. И, конечно, Макс очень успешен, но что-то подобное может стоить тебе поддержки в команде», — приводит слова Шумахера Motorsport-Total.

На Гран-при Абу-Даби 2021 года Перес своей отчаянной обороной позволил Ферстаппену приблизиться к Хэмилтону, хотя в конечном счёте это не сыграло роли в исходе гонки.