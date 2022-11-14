Ральф Шумахер раскритиковал Ферстаппена за отказ пропускать Переса

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер раскритиковал действия пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Бразилии.
Напомним, Макс Ферстаппен отказался пропускать своего напарника по команде Серхио Переса на финише гонки Гран-при Бразилии Формулы-1.
«Я думаю, Серхио Перес доказал в свой первый год в «Ред Булл, насколько он может бороться за команду.
Сегодняшняя гонка — отличное время для того, чтобы Ферстаппен вернул долг. Это просто немного менталитет уличного бойца, эгоизм. И, конечно, Макс очень успешен, но что-то подобное может стоить тебе поддержки в команде», — приводит слова Шумахера Motorsport-Total.
На Гран-при Абу-Даби 2021 года Перес своей отчаянной обороной позволил Ферстаппену приблизиться к Хэмилтону, хотя в конечном счёте это не сыграло роли в исходе гонки.
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