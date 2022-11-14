Норрис прокомментировал столкновение с Леклером на первом круге Гран-при Бразилии

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал столкновение с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером на первом круге Гран-при Бразилии, за которое британцу дали пять штрафных секунд. Позднее Норрис сошёл из-за отказа машины.
«Мой сегодняшний старт был хорошим, но в целом воскресенье получилось разочаровывающим. Что касается контакта с Шарлем, то я думал, что это гоночный инцидент. Конечно, я не хотел контакта, и я придерживался своей траектории, насколько это было возможно. Может, я мог бы оставить ему на пять сантиметров больше, и он мог бы оставить мне на пять сантиметров больше. Досадно, что такое случилось.
В оставшуюся часть гонки нам не хватало темпа. Я бы хотел верить, что у машины были некоторые повреждения, ведь мы были слишком медленными. Не уверен, почему болид остановился — команда это изучит.
Весь уикенд мне было нехорошо, но я получил огромную поддержку со стороны команды, и теперь мы концентрируемся на сильном завершении сезона в Абу-Даби», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».
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