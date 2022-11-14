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Оруджев ответил, мог ли Перес специально попасть в аварию на Гран-при Монако

Оруджев ответил, мог ли Перес специально попасть в аварию на Гран-при Монако
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Гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев не верит в то, что пилот «Ред Булл» Серхио Перес нарочно попал в аварию на Гран-при Монако. Напомним, благодаря этому мексиканец оказался на решётке выше своего напарника по команде Макса Ферстаппена.

«Тоже видел много роликов на «Ютубе», что он специально нажал более резко на газ, и нидерландские медиа это подтверждают. Но после всех скандалов, когда люди извлекали выгоду, специально убираясь, в итоге был жёсткий штраф/дисквалификации и так далее. Поэтому странно рисковать такими последствиями. Плюс Перес не был на пуле в момент «убора». Мне в это верится с трудом», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Ферстаппена и Переса освистали и назвали мошенниками в Остине:

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