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Оруджев предложил отменить спринты и проводить на Гран-при Ф-1 две длинные гонки

Оруджев предложил отменить спринты и проводить на Гран-при Ф-1 две длинные гонки
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Гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев считает, что Формула-1 должна отменить спринты, а вместо этого проводить на Гран-при две длинные гонки.

«Спринты — это плохо. Ф-1 — это в том числе и традиции. Почему тогда не сделать меньше тренировок и две длинные гонки в субботу и воскресенье? Вместо длинных двух практик оставить одну покороче. Зато впихнуть ещё одну полноценную гонку. Все команды тогда не смогут всегда выбирать оптимальные для них настройки: для этого банально не будет достаточно данных, ведь именно поэтому сейчас три практики. Гонщики будут меньше вкатаны, это приведёт к более интересным гонкам, так как ошибок будет больше. Ф-2, Ф-3 так ездят — и ничего. Но Ф-1 — это традиции, на то это и Гран-при. Поэтому у них три практики. Смысл в спринте не вижу. Он редко получается интересным. А в итоге гонщик, который взял поул на Гран-при, в самой гонке стартует восьмым…» — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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