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Российский пилот Формулы-4 Смаль: к сожалению, я не знаю, что будет дальше с моей карьерой

Российский пилот Формулы-4 Смаль: к сожалению, я не знаю, что будет дальше с моей карьерой
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Российский гонщик Кирилл Смаль подвёл итоги сезона-2022, который он провёл в испанской Формуле-4.

«Это был тяжёлый сезон, полный неопределённости. Вы даже не представляете, сколько всего осталось за кадром, через какие трудности нам пришлось пройти.

Я хочу поблагодарить каждого, кто был рядом со мной на этом пути. Мне было приятно провести сезон вместе с M13, Milan Morady и командой MP Motorsport.

К сожалению, я не знаю, что будет дальше с моей карьерой. Я открыт для сотрудничества и готов к новым вызовам», — написал Кирилл Смаль в своём телеграм-канале.

По итогам сезона Смаль стал четвёртым в чемпионате испанской Формулы-4, набрав 173 очка. Чемпионом сезона стал болгарин Никола Цолов, набравший 400 баллов.

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