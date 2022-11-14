Сироткин — о столкновении Ферстаппена и Хэмилтона: непонятно, на что рассчитывал Льюис

Бывший пилот Формулы-1 Сергей Сироткин высказался о столкновении пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на рестарте Гран-при Бразилии.
«Мне кажется, это такой, настоящий гоночный инцидент, с чем сам Льюис, собственно, сразу не согласился. Наказывать Макса в этой ситуации было неправильно. Всё-таки он был не то что в базе, он был почти параллельно с ним. С другой стороны, можно сказать, что и Хэмилтон оставил ему место, если мерить по линейке вплоть до миллиметра. Но поскольку они входили в поворот достаточно узко, тем более Макс, то понятно, что траектории соприкасаются и даже пересекаются.
Если Льюис и собирался оставить место, то сильно больше, и не на входе в поворот, а на выходе. На входе он ему оставил место, но вот на выходе их обоих вынесло. И поскольку Макс заходил уже, его и вынесло больше, чем Льюиса, который заходил шире. Логично было предположить, что Макса вынесет и на него.
У Ферстаппена были варианты — совсем осторожничать, затормозить и не обогнать Льюиса. Но в контексте Макса это достаточно глупо звучит, поэтому, честно говоря, непонятно, на что рассчитывал Льюис. Трудно сказать, кто из них прав, а кто виноват. По мне, это типичный гоночный инцидент. Макс точно не заслуживал наказания, тем более он и так откатился из-за этого назад и не выиграл», — сказал Сергей Сироткин в эфире программы SMP Slipstream.
- 14 ноября 2022
-
20:57
-
20:22
-
20:09
-
19:59
-
18:49
-
18:46
-
17:27
-
17:02
-
16:28
-
16:15
-
16:03
-
15:30
-
15:00
-
14:53
-
14:25
-
14:00
-
13:47
-
13:41
-
13:28
-
13:21
-
13:10
-
13:08
-
12:31
-
12:09
-
11:48
-
11:18
-
11:16
-
11:03
-
10:26
-
10:09
-
09:54
-
09:32
-
02:12
-
02:08
-
01:56