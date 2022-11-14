Сироткин — о столкновении Ферстаппена и Хэмилтона: непонятно, на что рассчитывал Льюис

Бывший пилот Формулы-1 Сергей Сироткин высказался о столкновении пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на рестарте Гран-при Бразилии.



«Мне кажется, это такой, настоящий гоночный инцидент, с чем сам Льюис, собственно, сразу не согласился. Наказывать Макса в этой ситуации было неправильно. Всё-таки он был не то что в базе, он был почти параллельно с ним. С другой стороны, можно сказать, что и Хэмилтон оставил ему место, если мерить по линейке вплоть до миллиметра. Но поскольку они входили в поворот достаточно узко, тем более Макс, то понятно, что траектории соприкасаются и даже пересекаются.



Если Льюис и собирался оставить место, то сильно больше, и не на входе в поворот, а на выходе. На входе он ему оставил место, но вот на выходе их обоих вынесло. И поскольку Макс заходил уже, его и вынесло больше, чем Льюиса, который заходил шире. Логично было предположить, что Макса вынесет и на него.



У Ферстаппена были варианты — совсем осторожничать, затормозить и не обогнать Льюиса. Но в контексте Макса это достаточно глупо звучит, поэтому, честно говоря, непонятно, на что рассчитывал Льюис. Трудно сказать, кто из них прав, а кто виноват. По мне, это типичный гоночный инцидент. Макс точно не заслуживал наказания, тем более он и так откатился из-за этого назад и не выиграл», — сказал Сергей Сироткин в эфире программы SMP Slipstream.