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Ферстаппен признался, что мог избежать столкновения с Хэмилтоном, но не захотел этого

Ферстаппен признался, что мог избежать столкновения с Хэмилтоном, но не захотел этого
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Двукратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что он осознанно пошёл на столкновение с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном на рестарте Гран-при Бразилии.

«Если говорить честно, то я обошёл Льюиса снаружи и сразу понял, что он не собирается оставлять мне место, поэтому я и пошёл на такой манёвр. Он не оставил мне места, и я знал, что мы столкнёмся. Это стоило ему победы в гонке, а мне дали пять секунд штрафа. Для моей гонки этот штраф не имел никакого значения, потому что мы были слишком медленными. Но это досадно, я думал, что мы можем неплохо погоняться вместе, но у него явно не было такого намерения», — приводит слова Макса Ферстаппена RaceFans.

Льюис Хэмилтон финишировал на второй позиции, Ферстаппен пришёл к финишу шестым, оказавшись в центре другого скандала.

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