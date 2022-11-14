Ферстаппен признался, что мог избежать столкновения с Хэмилтоном, но не захотел этого

Двукратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что он осознанно пошёл на столкновение с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном на рестарте Гран-при Бразилии.



«Если говорить честно, то я обошёл Льюиса снаружи и сразу понял, что он не собирается оставлять мне место, поэтому я и пошёл на такой манёвр. Он не оставил мне места, и я знал, что мы столкнёмся. Это стоило ему победы в гонке, а мне дали пять секунд штрафа. Для моей гонки этот штраф не имел никакого значения, потому что мы были слишком медленными. Но это досадно, я думал, что мы можем неплохо погоняться вместе, но у него явно не было такого намерения», — приводит слова Макса Ферстаппена RaceFans.



Льюис Хэмилтон финишировал на второй позиции, Ферстаппен пришёл к финишу шестым, оказавшись в центре другого скандала.