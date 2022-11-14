Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Аккаунт котов Албона поздравил Расселла с первой победой в карьере

Аккаунт котов Албона поздравил Расселла с первой победой в карьере
Комментарии

Специальный аккаунт, посвящённый домашним животным Александера Албона, оставил поздравление пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселлу с первой победой в карьере.

«Поздравляем, кузен Джордж!» — гласит сообщение в социальных сетях домашних животных Александера Албона.

Фото: Из аккаунта домашних животных Албона

Напомним, победа на Гран-при Бразилии стала для Расселла первой в карьере и первой в сезоне для команды «Мерседес».

Формула-1. Гран-при Бразилии. Гонка

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 71 круг.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,529.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +4,051.
4. Шарль Леклер («Феррари») +8,441.
5. Фернандо Алонсо («Альпин») +9,561.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +10,056.
7. Серхио Перес («Ред Булл») +14,080.
8. Эстебан Окон («Альпин») +18,690.
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +22,552.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +23,552.
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +26,183.
12. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +29,325.
13. Мик Шумахер («Хаас») +29,899.
14. Пьер Гасли («Альфа Таури») +31,867.
15. Александер Албон («Уильямс») +36,016.
16. Николас Латифи («Уильямс») +37,038.
17. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.
18. Ландо Норрис («Макларен») — сошёл.
19. Даниэль Риккардо («Макларен») — сошёл.
20. Кевин Магнуссен («Хаас») — сошёл.

Миллион ошибок: никто из гонщиков Формулы-1 не заслужил топ-оценки за Бразилию Миллион ошибок: никто из гонщиков Формулы-1 не заслужил топ-оценки за Бразилию
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022