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«Хаас» во время ГП Бразилии сообщил Шумахеру, что не будет продлевать с ним контракт

«Хаас» во время ГП Бразилии сообщил Шумахеру, что не будет продлевать с ним контракт
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Американская команда Формулы-1 «Хаас» уведомила пилота Мика Шумахера о том, что не будет продлевать с ним контракт на следующий сезон, во время Гран-при Бразилии. Об этом сообщает Auto Bild.

В «Хаасе» решили его не оставлять, поскольку Мик слишком медленно прогрессировал и при этом слишком дорого обходился команде из-за своих аварий. В этом сезоне Шумахер разбил машин примерно на три миллиона евро.

Ранее сообщалось, что немецкий гонщик Нико Хюлькенберг уже в ближайшее время должен заключить соглашение с американской командой. 35-летний Хюлькенберг проведёт свой первый полноценный сезон в Формуле-1 после трёхлетней паузы. За эти три сезона Нико занимал должность резервного пилота «Рейсинг Пойнт» и «Астон Мартин», подменив в разные моменты Серхио Переса, Лэнса Стролла и Себастьяна Феттеля.

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