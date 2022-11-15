Вильнёв: не думаю, что Алонсо будет джентльменом в борьбе со Строллом

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал поведение пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла на трассе. В частности, бывший гонщик упомянул инцидент в спринте Гран-при Бразилии, где Стролл выдавил с трассы напарника Себастьяна Феттеля.



«Меня немного раздражает ситуация со Строллом. Ему выписали десятисекундный штраф в субботу за опасный манёвр. То, как он смещается и блокирует — неправильно. Это не гонки. Лэнс уже поступал так же в Остине, в Мексике, теперь и в Бразилии. На мой взгляд, ФИА недостаточно жёстко наказывает такие инциденты.



Феттель, который стал жертвой, повёл себя как джентльмен. Но я не думаю, что Алонсо в следующем году будет таким же в борьбе», — цитирует Вильнёва Formule1.



В новом сезоне Фернандо Алонсо заменит Себастьяна Феттеля, который завершает карьеру.

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