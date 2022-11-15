Стали известны маршрут и даты проведения ралли-рейда «Шёлковый путь» — 2023

Организаторы ралли-рейда «Шёлковый путь» на своём официальном сайте сообщили о датах и маршруте гонки, которая состоится летом 2023 года.



Ралли-рейд стартует 6 июля 2023 года на площади Тысячелетия в Казани и продлится до 15 июля. Завершится гонка в Москве. Ралли планируется провести на территории 13 субъектов Российской Федерации, среди которых есть те, которые не были задействованы ранее: Оренбургская, Самарская и Саратовская области и город Магнитогорск.

Шёлковый путь-2023

«С Урала гонщики отправятся открывать степные и равнинные скоростные трассы Оренбургской, Самарской и Саратовской областей; заключительным испытанием станут арчединско-донские пески Волгоградской области, а также бездорожье и броды Липецкой и Тульской областей», — сообщается на официальном сайте ралли-рейда.



Протяжённость маршрута составит 5230 километров, из них 2350 километров — спецучастки. Участники проедут девять этапов.