Стали известны маршрут и даты проведения ралли-рейда «Шёлковый путь» — 2023

Организаторы ралли-рейда «Шёлковый путь» на своём официальном сайте сообщили о датах и маршруте гонки, которая состоится летом 2023 года.
Ралли-рейд стартует 6 июля 2023 года на площади Тысячелетия в Казани и продлится до 15 июля. Завершится гонка в Москве. Ралли планируется провести на территории 13 субъектов Российской Федерации, среди которых есть те, которые не были задействованы ранее: Оренбургская, Самарская и Саратовская области и город Магнитогорск.
Шёлковый путь-2023
«С Урала гонщики отправятся открывать степные и равнинные скоростные трассы Оренбургской, Самарской и Саратовской областей; заключительным испытанием станут арчединско-донские пески Волгоградской области, а также бездорожье и броды Липецкой и Тульской областей», — сообщается на официальном сайте ралли-рейда.
Протяжённость маршрута составит 5230 километров, из них 2350 километров — спецучастки. Участники проедут девять этапов.
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