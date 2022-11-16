В «Астон Мартин» высказались о Хюлькенберге перед его возможным переходом в «Хаас»

Директор по развитию машины «Астон Мартин» Том Маккалоу высказался о резервном пилоте команды Нико Хюлькенберге, который, как ожидается, в скором времени перейдёт в «Хаас».
«Он очень талантливый, я бы сказал, от природы одарённый гонщик. Неважно, квалификация или гонка, – если попросить его выжать из машины максимум, то понимаешь, что в этом деле он хорош. И неважно, за рулём какого автомобиля он окажется.
Одна вещь, которую он всегда умел делать, – это очень быстро пилотировать машину, находя предел. Если это влажная трасса с низким сцеплением, он сразу найдёт выход. С годами он научился справляться с шинами «Пирелли», хотя сперва, как мне кажется, у него были с этим некоторые проблемы», — приводит слова Маккалоу Yahoo Sports.
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
- 16 ноября 2022
-
13:45
-
13:31
-
13:04
-
12:32
-
12:06
-
11:57
-
11:52
-
10:52
-
10:23
-
10:03
-
09:50
-
00:35
- 15 ноября 2022
-
23:47
-
23:00
-
22:25
-
21:33
-
20:34
-
19:42
-
18:55
-
17:56
-
17:36
-
16:53
-
16:10
-
16:02
-
15:57
-
14:48
-
13:47
-
13:42
-
13:29
-
12:50
-
12:09
-
12:08
-
11:49
-
11:41
-
10:55