В «Астон Мартин» высказались о Хюлькенберге перед его возможным переходом в «Хаас»

Директор по развитию машины «Астон Мартин» Том Маккалоу высказался о резервном пилоте команды Нико Хюлькенберге, который, как ожидается, в скором времени перейдёт в «Хаас».

«Он очень талантливый, я бы сказал, от природы одарённый гонщик. Неважно, квалификация или гонка, – если попросить его выжать из машины максимум, то понимаешь, что в этом деле он хорош. И неважно, за рулём какого автомобиля он окажется.

Одна вещь, которую он всегда умел делать, – это очень быстро пилотировать машину, находя предел. Если это влажная трасса с низким сцеплением, он сразу найдёт выход. С годами он научился справляться с шинами «Пирелли», хотя сперва, как мне кажется, у него были с этим некоторые проблемы», — приводит слова Маккалоу Yahoo Sports.

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