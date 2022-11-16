Кевин Магнуссен рассказал, что нужно исправить в машине «Хааса» 2023 года

Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен высказал мнение, что следовало бы «Хаасу» исправить в болиде следующего года, чтобы быть в состоянии вести борьбу за высокие места.
«Моментов, которые нам нужно попытаться улучшить, несколько: это мощность, прижимная сила и вес. С мощностью мы ничего поделать не можем, она в руках «Феррари», которая, несомненно, хорошо поработает над этим вопросом. Нам нужно увеличить прижимную силу автомобиля, сделать его легче и попытаться лучше разобраться с тем, что нужно автомобилю с точки зрения настроек. Это будет главным в вопросе автомобиля на следующий год. Это будет такая же машина Формулы-1: очень жёсткая и очень низкая, но думаю, будет здорово. Всегда интересно предвкушать новый сезон», — приводит слова Магнуссена пресс-служба «Хааса».
Кевин Магнуссен подружился с поросёнком:
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