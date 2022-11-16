«Формула-1 — это моя жизнь». Мик Шумахер высказался в адрес «Хааса»

Пилот «Хааса» Мик Шумахер поделился мнением о выступлении в нынешнем сезоне Формулы-1, а также поблагодарил членов команды и сотрудников, покинувших гоночный коллектив, за предоставленные возможности.
«Выводы от выступления в этом сезоне? Не прекращать верить в себя и доказывать, что другие ошибаются. Формула–1 – это моя жизнь, я люблю каждый её момент. И уроки, и непростые времена – все это часть её. Вопрос лишь в том, как к этому относишься и как справляешься. После этого и понимаешь, создан ли ты для этого вида спорта или нет.
Могу ли что-то сказать команде и болельщикам? Это была адская поездка, я наслаждался каждой секундой. Было здорово работать с таким количеством замечательных людей. Знаю, что некоторые покинули коллектив, и я очень благодарен им за те возможности, которые они мне дали. Что касается фанатов, то они очень поддерживали нас в течение всего года, и в этом смысле это было настоящее удовольствие», — приводит слова Шумахера пресс-служба «Хааса».
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