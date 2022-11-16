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Расписание трансляций Гран-при Абу-Даби Формулы-1 2022 года

Расписание трансляций Гран-при Абу-Даби Формулы-1 2022 года
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С 18 по 20 ноября на автодроме «Яс-Марина» состоится Гран-при Абу-Даби Формулы-1, параллельно с которым пройдёт этап серии поддержки — Формулы-2 (финал сезона).

Все заезды в Абу-Даби будут транслироваться в Великобритании на телеканале Sky Sports. Кроме того, трансляция будет доступна на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.

Что касается трансляции в России, то официально гонки Формулы-1, Формулы-2 и Формулы-3 посмотреть на территории РФ нельзя.

Расписание трансляций уикенда в Абу-Даби (время московское)

Пт, 18 ноября

10:35 — тренировка Формулы-2
13:00 — первая тренировка Гран-при Абу-Даби Формулы-1
14:30 — квалификация Формулы-2
16:00 — вторая тренировка Гран-при Абу-Даби Формулы-1

Сб, 19 ноября

13:30 — третья тренировка Гран-при Абу-Даби Формулы-1
15:20 — спринтерская гонка Формулы-2
17:00 — квалификация Гран-при Абу-Даби Формулы-1

Вс, 20 ноября

12:00 — основная гонка Формулы-2
16:00 — Гран-при Абу-Даби, гонка Формулы-1

«Чемпионат» проведёт текстовые трансляции всех сессий Формулы-1 в Абу-Даби.

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