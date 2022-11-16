Расписание трансляций Гран-при Абу-Даби Формулы-1 2022 года

С 18 по 20 ноября на автодроме «Яс-Марина» состоится Гран-при Абу-Даби Формулы-1, параллельно с которым пройдёт этап серии поддержки — Формулы-2 (финал сезона).



Все заезды в Абу-Даби будут транслироваться в Великобритании на телеканале Sky Sports. Кроме того, трансляция будет доступна на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.



Что касается трансляции в России, то официально гонки Формулы-1, Формулы-2 и Формулы-3 посмотреть на территории РФ нельзя.



Расписание трансляций уикенда в Абу-Даби (время московское)



Пт, 18 ноября



10:35 — тренировка Формулы-2

13:00 — первая тренировка Гран-при Абу-Даби Формулы-1

14:30 — квалификация Формулы-2

16:00 — вторая тренировка Гран-при Абу-Даби Формулы-1



Сб, 19 ноября



13:30 — третья тренировка Гран-при Абу-Даби Формулы-1

15:20 — спринтерская гонка Формулы-2

17:00 — квалификация Гран-при Абу-Даби Формулы-1



Вс, 20 ноября



12:00 — основная гонка Формулы-2

16:00 — Гран-при Абу-Даби, гонка Формулы-1



«Чемпионат» проведёт текстовые трансляции всех сессий Формулы-1 в Абу-Даби.