10 самых оригинальных и мощных рекламных акций в Формуле-1

На прошлой неделе Серхио Перес представил новый дизайн гоночного шлема, отсылающий к только что вышедшему в мировом прокате фильму «Чёрная пантера: Ваканда навсегда». Это ли не лучший повод, чтобы вспомнить самые креативные рекламные кампании в истории Формулы-1?

«Лотус» — «Безумный Макс» (2015 год)

Практически любое соприкосновение Формулы-1 и кинематографа на рекламном поприще заканчивается запоминающимся перформансом. В 2015 году киностудия Warner Bros. Entertainment пригласила команду «Лотус» поучаствовать в маркетинговой кампании фильма «Безумный Макс: Дорога ярости».

«Лотус» — «Безумный Макс» Фото: Lotus F1 Team

Со стороны данное сотрудничество выглядело несколько странно. Всё-таки гламурный мир «Королевских гонок» и постапокалиптический сеттинг находятся на разных полюсах. Впрочем, маркетинговый отдел команды из Энстоуна справился на ура, явив миру одну из самых оригинальных рекламных акций последних лет. «Лотус» не просто разместил на своих машинах наклейки с названием фильма, но ещё и построил самый настоящий постапокалиптический болид Формулы-1 – с шестью колёсами, огнемётом, двумя пулемётами и рогами! Задействуй они такую машину в реальных гонках, их шансы на победу серьёзно возросли бы.

Хейкки Ковалайнен — Angry Birds (2012 год)

Рекламируют в Формуле-1 не только кино, но и видеоигры. В 2012 году Хейкки Ковалайнен заключил спонсорское соглашение с финским разработчиком компьютерных игр Rovio Entertainment. Самым известным продуктом этой компании является игра Angry Birds. Именно для рекламы «злых птичек» с Ковалайненом и был заключён контракт.

Забавно, что всемирно известную на тот момент игру рекламировал далеко не самый популярный пилот Формулы-1. Можно сказать, к 2012 году Angry Birds в плане популярности значительно превосходила Ковалайнена. Впрочем, бесполезным это сотрудничество точно нельзя назвать. Как минимум поклонники Ф-1 увидели невероятно красивый гоночный шлем финна, дизайн которого один в одни повторял облик одной из «злых птичек».

Хейкки Ковалайнен в том самом шлеме Angry Birds Фото: Andrew Hone/Getty Images

«Тойота» — «Тёмный рыцарь» (2008 год)

Ещё одна промоакция с участием фантастической техники. При знакомстве с миром Формулы-1 представители киноиндустрии практически всегда испытывают вау-эффект от увиденного в гаражах и на трассе. Однако в 2008-м ситуация была обратной: на сей раз именно киношники удивили гоночную общественность.

В рамках рекламной кампании фильма «Тёмный рыцарь» киностудия Warner Bros. Entertainment в преддверии Гран-при Великобритании привезла на «Сильверстоун» одно из самых культовых транспортных средств в истории кинематографа – «Бэтмобиль». Причём, что важно, это была не какая-то бутафория, а реально функционирующая машина. «Бэтмобиль» даже провёл совместные заезды с болидом «Тойоты», управляемым Ярно Трулли. Кстати, итальянцу довелось поуправлять и самим «Бэтмобилем». Что интересно, следующий фильм трилогии о Тёмном рыцаре в 2012 году рекламировался также на «Сильверстоуне» – только на сей раз посредством «Лотуса».

«Ред Булл» — «Супермен» (2006 год)

По традиции на дни проведения Гран-при Монако приходится пик маркетинговой активности в Формуле-1. Рекламодатели пытаются выжать максимум из самого глянцевого этапа сезона. В 2006 году Гран-при Монако стал рекламной площадкой для фильма «Возвращение Супермена».

В качестве партнёров киношники выбрали «Ред Булл». Болиды австрийской команды на один этап получили специальную ливрею, а её пилоты попозировали перед фотографами в гоночных комбинезонах с характерной буквой «S» на груди (жаль, в гонке супергеройскую экипировку так и не задействовали). Что интересно, в тот гоночный уикенд Дэвид Култхард принёс «Ред Булл» первый подиум в истории команды. На пьедестал почёта британец, как и полагается, поднялся в плаще Супермена. А Кристиан Хорнер, как и обещал, в честь финиша в топ-3 прыгнул в бассейн, будучи облачённым только в супергеройский плащ.

«Ред Булл» — «Звёздные войны» (2005 год)

С миром кинематографа «Ред Булл» познакомился ещё в дебютном сезоне. Во время гоночного уикенда в Монако «тауриновые» участвовали в промоакции кинокартины «Звёздные войны: Месть ситхов». В рамках непродолжительной маркетинговой кампании «Ред Булл» действовал максимально эффектно и эффективно. На болидах «быков» красовались заветные надписи «Star Wars», механики команды были облачены в белые комбинезоны и шлемы имперских штурмовиков, по паддоку расхаживали Дарт Вейдер и Чубакка, а над собственным гаражом австрийцы нанесли надпись «Заряжено тёмной силой». Жаль только, ничего из перечисленного не помогло «Ред Булл» показать хороший результат на трассе: оба пилота сошли с дистанции.

Механики «Ред Булл» в униформе штурмовиков Фото: Clive Rose/Getty Images

«Ягуар» — «12 друзей Оушена» (2004 год)

Одна из самых нашумевших рекламных акций в истории Формулы-1. В преддверии выхода фильма «12 друзей Оушена» промоутеры нагрянули с маркетинговым предложением к «Ягуару». Рекламная акция заключалась в том, чтобы закрепить на носовых обтекателях болидов «Ягуара» по одному бриллианту стоимостью более $ 300 тыс. каждый. Стильно, дорого, богато – по духу идеально подходит фильму про авантюрные ограбления.

По закону подлости как минимум один из драгоценных камней должен был обязательно потеряться во время заездов – именно это в гонке и произошло. Уже на первом круге Кристиан Клин уткнулся «носом» в барьер безопасности, а по возвращении пилота в боксы механики «Ягуара» не отыскали дорогостоящего бриллианта. Учитывая, что камни не были застрахованы, можно предположить, что ошибка Клина стоила команде около $ 300 тыс., однако это не совсем так. Спустя многие годы выступавший в ту пору за «Ягуар» Марк Уэббер поведал миру правду: «Тот самый драгоценный камень в носовой части на самом деле стоил всего несколько долларов». Ну, зато в инфополе эта история прилично пошумела – идеальная рекламная акция.

«Джордан» — Пит-гёрлз Эдди Джордана

Эдди Джордану однозначно повезло с эпохой своего присутствия в «Королевских гонках», потому что в современную Формулу-1 он бы точно не смог вписаться. В 2018 году со стартовых решёток Гран-при исчезли грид-гёрлз – один из символов предстартовой суеты в Ф-1. Нужно ли говорить о невозможности существования такого явления, как пит-гёрлз Эдди Джордана, в современных реалиях?

Девушки, поддерживающие команду Эдди Джордана Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Расхаживающие по паддоку девушки, облачённые в минималистичные наряды жёлтого цвета, выглядели максимально эффектно. Девушки-промоутеры табачников из Benson & Hedges затмевали собой рекламные активности других команд Формулы-1. В какой-то степени можно сказать, что пит-гёрлз Эдди Джордана являлись некой данью уважения рок-н-ролльной Формуле 1970-х, когда такие персонажи, как Джеймс Хант, могли говорить и делать то, что их душе угодно, не особо задумываясь о репутационных издержках. Это был один из ярких маркеров навсегда ушедшей эпохи «Королевских гонок».

«Феррари» — Shell (1997 год)

Делать креативную рекламу в Ф-1 могут не только киношники, но и топливные компании. В 1997 году совместно с «Феррари» Shell совершил одну из самых сложных, рискованных и эффектных дозаправок. Над мчащимся по пустыне Мохаве болидом «Феррари» F310B (за рулём тест-пилот «Скудерии» Никола Ларини) зависает огромный лайнер, затем самолёт чуть-чуть опережает машину, после чего из него выдвигается заправочный шланг, который несколько секунд спустя попадает точно в бак красного болида – дозаправка удалась. Рассказывать об этом особого смысла нет, потому что это надо видеть.

Бонус. Кими Райкконен — «Гонка» (2013 год)

В 2012-м Кими Райкконен выступил на Гран-при Монако в шлеме, дизайн которого практически один в один копировал шлем Джеймса Ханта. Таким образом Айсмен отдал дань уважения своему кумиру. В следующем году всё к тому же этапу в Монако Райкконен вновь вспомнил про чемпиона 1976 года. На этот раз Кими не стал повторять дизайн защитной экипировки Ханта, ограничившись изображением Джеймса на своём шлеме. Подобный трибьют привёл в восторг многих фанатов, но только не Берни Экклстоуна. Промоутер Ф-1 посчитал, что таким образом Райкконен пытается прорекламировать фильм «Гонка», сюжет которого был посвящён противостоянию Ханта и Лауды. Берни даже потребовал от Айсмена, чтобы тот избавился от «рекламного» шлема, но Кими остался верен себе и проигнорировал требование промоутера.

Ещё один бонус. Эмерсон Фиттипальди — собственные апельсиновые плантации (1993 год)

До этого мы говорили исключительно про яркие и запоминающиеся рекламные акции, но в этот раз речь пойдёт о жутко неудачной пиар-кампании. Да, случилась эта история вовсе не в Ф-1, а в американской серии CART, но пройти мимо данного происшествия мы просто не могли.

В 1993 году двукратному чемпиону Ф-1 Эмерсону Фиттипальди во второй раз покорились легендарные «500 миль Индианаполиса». Согласно традиции, победитель гонки должен выпить бутылку молока, однако бразильский гонщик отказался выполнять священный ритуал: молоку он предпочёл бутылку апельсинового сока. Таким образом Фиттипальди планировал прорекламировать собственный продукт (владел апельсиновыми плантациями). Выбранный бразильцем способ пиара был, мягко говоря, спорным: от импровизации Эмерсона американская публика пришла в ярость и вместо повышения популярности собственного бренда двукратный чемпион получил только волну хейта.

Позже Фиттипальди публично покаялся и даже пожертвовал $ 5 тыс. Американской молочной ассоциации (да, есть и такая), однако местные фанаты оказались слишком злопамятными. На каждом из последующих этапов чемпионата CART (а гонялся Фиттипальди ещё три года) бразильцу был обеспечен «тёплый приём» от местных трибун. И даже в 2008 году – спустя 15 лет после «молочного инцидента» – Эмо освистала американская публика, когда он управлял машиной безопасности во время гонки «Инди-500».