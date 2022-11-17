Канадский гонщик «Уильямса» Николас Латифи поделился ожиданиями от своей последней гонки в Формуле-1 — Гран-при Абу-Даби.



«Впереди меня ждёт мой последний уикенд с «Уильямсом», так что я надеюсь получить удовольствие от этой гонки. В эти выходные я пропущу первую тренировку, но, так как квалификация и гонка пройдут ночью, это не слишком изменит ситуацию. Очень жаль, что это мой последний Гран-при, но я провёл три прекрасных года в команде, насыщенных взлётами и падениями. Надеюсь, мне удастся завершить сезон хорошим результатом», — приводит слова Николаса Латифи официальный сайт британской команды.



Ожидается, что Латифи в составе «Уильямса» заменит американец Логан Сарджент, если он сможет получить суперлицензию.

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