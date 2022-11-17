Нико Хюлькенберг прокомментировал возвращение в Формулу-1

Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг прокомментировал подписание контракта с «Хаасом» на сезон-2023 Формулы-1. Хюлькенберг заменит в составе американской команды своего соотечественника Мика Шумахера.



«Я очень рад вернуться к роли боевого пилота в составе «Хааса» в 2023 году. У меня такие ощущения, словно я никогда и не уходил из Формулы-1. Я в предвкушении возможности вновь заниматься тем, что я люблю больше всего. Хочу поблагодарить Джина Хааса и Гюнтера Штайнера за их доверие. У нас впереди совместная работа, которую нужно выполнить для борьбы с другими командами в середине пелотона, и я не могу дождаться возможности вновь присоединиться к этому сражению», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Хааса».