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Мик Шумахер: я очень расстроен. Без сомнений знаю, что заслуживаю места в Формуле-1

Мик Шумахер: я очень расстроен. Без сомнений знаю, что заслуживаю места в Формуле-1
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Немецкий гонщик Мик Шумахер прокомментировал решение команды «Хаас» не заключать с ним новый контракт на сезон-2023 Формулы-1.

«Это гонка станет моей последней в составе „Хааса“. Я не хочу скрывать факта, что очень расстроен решением не продлевать контракт. Как бы то ни было, я бы хотел поблагодарить „Хаас“ и „Феррари“ за предоставленную мне возможность. Эти совместные годы позволили мне вырасти технически и как личности. И когда становилось действительно трудно, я осознал, как сильно я люблю этот спорт.

Иногда случались трудности, но я последовательно прогрессировал, многое изучил и теперь без сомнений знаю, что заслуживаю места в Формуле-1. Эта страница для меня однозначно не закрыта. Проблемы делают тебя сильнее.

Мой огонь по отношению к Формуле-1 горит, и я буду упорно биться за возвращения места на стартовую решётку», — написал Шумахер в своих соцсетях.

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