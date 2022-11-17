Мик Шумахер: я очень расстроен. Без сомнений знаю, что заслуживаю места в Формуле-1

Немецкий гонщик Мик Шумахер прокомментировал решение команды «Хаас» не заключать с ним новый контракт на сезон-2023 Формулы-1.



«Это гонка станет моей последней в составе „Хааса“. Я не хочу скрывать факта, что очень расстроен решением не продлевать контракт. Как бы то ни было, я бы хотел поблагодарить „Хаас“ и „Феррари“ за предоставленную мне возможность. Эти совместные годы позволили мне вырасти технически и как личности. И когда становилось действительно трудно, я осознал, как сильно я люблю этот спорт.



Иногда случались трудности, но я последовательно прогрессировал, многое изучил и теперь без сомнений знаю, что заслуживаю места в Формуле-1. Эта страница для меня однозначно не закрыта. Проблемы делают тебя сильнее.



Мой огонь по отношению к Формуле-1 горит, и я буду упорно биться за возвращения места на стартовую решётку», — написал Шумахер в своих соцсетях.

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