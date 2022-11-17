Нико Хюлькенберг впервые опробует болид «Хааса» на следующей неделе

Американская команда Формулы-1 «Хаас» объявила, что её новый боевой пилот Нико Хюлькенберг примет участие в постсезонных тестах чемпионата мира в Абу-Даби на трассе «Яс-Марина». Во вторник, 22 ноября, немецкий гонщик проведёт полный день тестов. За рулём второй машины будет работать резервный гонщик «Хааса» Пьетро Фиттипальди — согласно правилам испытаний, одним из болидов должен управлять гонщик-новичок, проведший в Формуле-1 не более двух Гран-при.
Таким образом, будущий напарник Хюлькенберга по «Хаасу» Кевин Магнуссен участия в тестах не примет. Если бы команда хотела задействовать датчанина, то они с Хюлькенбергом провели бы в кокпите по полдня испытаний. Однако в «Хаасе» решили дать Нико максимум времени на адаптацию к незнакомой технике.
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