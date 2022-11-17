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«Ты скоро вернёшься. Это лишь вопрос времени». Пилоты Формулы-1 поддержали Мика Шумахера

«Ты скоро вернёшься. Это лишь вопрос времени». Пилоты Формулы-1 поддержали Мика Шумахера
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Пилоты Формулы-1 Эстебан Окон («Альпин») и Серхио Перес («Ред Булл») написали слова поддержки Мику Шумахеру в социальных сетях.

Немец опубликовал пост, посвящённый своему уходу из Формулы-1. Окон и Перес отреагировали:

Окон: «Ты вернёшься. Мы все знаем, что это только вопрос времени».

Перес: «Ты скоро вернёшься».

Напомним, сегодня американская команда Формулы-1 «Хаас» официально подтвердила, что её вторым боевым пилотом в сезоне-2023 станет немецкий пилот Нико Хюлькенберг. 35-летний немец станет новым напарником датчанина Кевина Магнуссена, сменив в составе «Хааса» своего соотечественника Мика Шумахера.

Мик Шумахер выступал в «Хаасе» в 2021 и 2022 годах. С начала нового сезона его в составе американской команды заменит Нико Хюлькенберг, о чём уже было объявлено официально.

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