Штайнер ответил на обвинения, что недостаточно поддерживал Шумахера

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер дал ответ на обвинения в том, что команда недостаточно поддерживала пилота своей команды Мика Шумахера.

«Я думаю, мы проделали хорошую работу. Мы справедливо относимся к каждому гонщику и делаем всё, что в наших силах.

Иногда мы действительно были недостаточно хороши с точки зрения команды. Не Мик плохо выступал, а у нас иногда возникали проблемы. Именно тогда мы были недостаточно хороши, и мы должны были действовать лучше. Но мы всегда делали для него всё, что могли, и всегда были справедливы в плане одинакового отношения к гонщикам. Даже в прошлом году. Это никогда не было проблемой», — приводит слова Штайнера Motorsport-Total.

Мик Шумахер и ещё 10 детей известных гонщиков на пути в Ф-1: