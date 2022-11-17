Штайнер ответил на обвинения, что недостаточно поддерживал Шумахера
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер дал ответ на обвинения в том, что команда недостаточно поддерживала пилота своей команды Мика Шумахера.
«Я думаю, мы проделали хорошую работу. Мы справедливо относимся к каждому гонщику и делаем всё, что в наших силах.
Иногда мы действительно были недостаточно хороши с точки зрения команды. Не Мик плохо выступал, а у нас иногда возникали проблемы. Именно тогда мы были недостаточно хороши, и мы должны были действовать лучше. Но мы всегда делали для него всё, что могли, и всегда были справедливы в плане одинакового отношения к гонщикам. Даже в прошлом году. Это никогда не было проблемой», — приводит слова Штайнера Motorsport-Total.
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