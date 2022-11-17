Култхард высказался о причинах неудач Риккардо

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о неудачах Даниэля Риккардо.



«Я бы не сказал, что он задавал мне вопросы, но на его месте я бы подумал, как можно вернуться туда, где был. Что именно пошло не так? Может быть, он стал больше сосредоточен на своём винном бизнесе или проводит слишком много времени в Америке. Но что-то изменилось, что не позволяет ему показывать те невероятные выступления, которые мы видели в прошлом.



Ему нужно отстраниться, подвести итоги и снова открыть для себя то, что работало на него в первой части его карьеры. Он молод, он в хорошей форме. Успех приносит множество вещей, но в то же время это и багаж. Может быть, в этом багаже есть что-то дорогое и дизайнерское, но его всё равно нужно нести. Некоторых людей это замедляет.



Нам было больно видеть его борьбу в «Макларене». Одна победа — это не те стабильные результаты, к которым мы привыкли. Темп в сравнении с Норрисом не обманывает. Что бы мы ни думали о Риккардо, всё решает секундомер, здесь нет места личным предпочтениям. Надеюсь, он сможет вернуться и показать нам Даниэля, в которого мы все были влюблены, который был успешным, упорным и прямолинейным австралийцем с широкой улыбкой», — приводит слова Култхарда PlanetF1.