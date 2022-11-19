Экс-пилот Формулы-1: похоже, Перес действительно специально въехал в стену в Монако

Бывший пилот Формулы-1 Гидо ван дер Гарде прокомментировал действия мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса в квалификации Гран-при Монако.
Сообщалось, что Перес специально устроил аварию, чтобы помешать своему напарнику Максу Ферстаппену улучшить время на круге. В Бразилии нидерландский гонщик якобы из-за поступка Переса отказался уступать позицию напарнику, несмотря на приказ от команды.
«Перес прибавляет газу перед поворотом, а обычно вы так не делаете. И едва ли он пытается парировать занос контррулением. Это действительно похоже на то, что Перес специально отправил болид в стену, чтобы в итоге опередить своего товарища по команде», — приводит слова ван дер Гарде GrandPX.
В ФИА сообщили, что на данный момент не открывали никакого расследования в отношении Серхио Переса.
- 21 ноября 2022
-
00:57
-
00:53
-
00:44
-
00:37
-
00:35
- 20 ноября 2022
-
23:26
-
23:19
-
22:28
-
21:57
-
21:22
-
21:15
-
21:10
-
21:06
-
21:02
-
20:56
-
20:45
-
20:38
-
20:05
-
20:00
-
19:57
-
19:37
-
19:32
-
19:05
-
19:02
-
18:37
-
18:37
-
18:20
-
18:09
-
18:07
-
18:00
-
17:55
-
17:55
-
17:44
-
17:41
-
17:40