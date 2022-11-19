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Экс-пилот Формулы-1: похоже, Перес действительно специально въехал в стену в Монако

Экс-пилот Формулы-1: похоже, Перес действительно специально въехал в стену в Монако
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Бывший пилот Формулы-1 Гидо ван дер Гарде прокомментировал действия мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса в квалификации Гран-при Монако.

Сообщалось, что Перес специально устроил аварию, чтобы помешать своему напарнику Максу Ферстаппену улучшить время на круге. В Бразилии нидерландский гонщик якобы из-за поступка Переса отказался уступать позицию напарнику, несмотря на приказ от команды.

«Перес прибавляет газу перед поворотом, а обычно вы так не делаете. И едва ли он пытается парировать занос контррулением. Это действительно похоже на то, что Перес специально отправил болид в стену, чтобы в итоге опередить своего товарища по команде», — приводит слова ван дер Гарде GrandPX.

В ФИА сообщили, что на данный момент не открывали никакого расследования в отношении Серхио Переса.

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