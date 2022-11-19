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Хельмут Марко высказался о взаимоотношениях Ферстаппена и Переса

Хельмут Марко высказался о взаимоотношениях Ферстаппена и Переса
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал взаимоотношения между пилотами австрийской команды Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом.

«Новости о том, что Риккардо может заменить Переса, пришли не от нас. Что касается взаимоотношений Чеко с Максом Ферстаппеном, я могу сказать вам лишь то, что они всё решили между собой. Один из них задержался в Бразилии подольше, другой улетел сразу, но всё наладится», — приводит слова Марко GrandPX.

После окончания Гран-при Бразилии между пилотами «Ред Булл» произошёл конфликт, так как Макс Ферстаппен отказался уступать позицию напарнику и резко отреагировал на просьбу команды.

Позже появилась информация о том, что таким образом Ферстаппен отомстил напарнику за то, что тот в квалификации Гран-при Монако намеренно отправил болид в стену и тем самым сорвал Ферстаппену попытку улучшить время на круге.

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