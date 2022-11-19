Перес поблагодарил Ферстаппена за помощь в конце квалификации
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Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал второй результат в квалификации Гран-при Абу-Даби и тот факт, что на последней попытке Макс Ферстаппен ехал впереди него и обеспечил небольшой слипстрим на прямых.
«Хорошая стартовая позиция. В Q3 попытка получилась не слишком удачной — я не смог сделать последний шаг вперёд, но мы взяли весь первый ряд. Макс проделал хорошую работу для меня: на последней попытке мы как команда отработали действительно сильно.
С нетерпением жду завтрашней гонки — именно она по-настоящему важна. Спасибо всем за поддержку в этом году — надеюсь, завтра у нас будет сильная гонка. Заезд будет интересным, учитывая, что «Феррари» и «Мерседесы» будут сильны», — заявил Перес после квалификации.
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