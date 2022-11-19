Льюис Хэмилтон впервые в карьере не выиграл ни одной квалификации за сезон
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон впервые в карьере не смог завоевать ни одного поула за сезон.
Таким образом, Хэмилтон прервал рекордную серию, которая длилась с его дебютного сезона в 2007 году.
Всего на счету Хэмилтона 15 сезонов с поулами. Вторым по количеству лет с поулами подряд располагается другой семикратный чемпион мира — Михаэль Шумахер, который выигрывал квалификации на протяжении 13 сезонов с 1994 по 2006 год.
В нынешнем сезоне Хэмилтон не только ни разу не завоёвывал поулы, но и не попадал на первый ряд стартовой решётки по итогам квалификации — лучшим результатом в квалификациях для Льюиса Хэмилтона стали два третьих места на этапах в Сингапуре и Мексике.
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