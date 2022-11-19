Льюис Хэмилтон впервые в карьере не выиграл ни одной квалификации за сезон

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон впервые в карьере не смог завоевать ни одного поула за сезон.



Таким образом, Хэмилтон прервал рекордную серию, которая длилась с его дебютного сезона в 2007 году.



Всего на счету Хэмилтона 15 сезонов с поулами. Вторым по количеству лет с поулами подряд располагается другой семикратный чемпион мира — Михаэль Шумахер, который выигрывал квалификации на протяжении 13 сезонов с 1994 по 2006 год.



В нынешнем сезоне Хэмилтон не только ни разу не завоёвывал поулы, но и не попадал на первый ряд стартовой решётки по итогам квалификации — лучшим результатом в квалификациях для Льюиса Хэмилтона стали два третьих места на этапах в Сингапуре и Мексике.