Иваса выиграл гонку Формулы-2 в Абу-Даби, Другович — второй, Сарджент — пятый

В Абу-Даби на трассе «Яс Марина» завершилась основная гонка Формулы-2. Победителем стал японский гонщик «ДАМС» Аюму Иваса, чемпион серии сезона-2022 Фелипе Другович, представляющий «МП Моторспорт», финишировал вторым. На последних кругах бразилец неоднократно пытался атаковать Ивасу, но японец отбился и удержал первое место. Тройку лидеров замкнул представитель молодёжной программы «Ред Булл» Лиам Лоусон.



Пилот «Карлин» Логан Сарджент финишировал пятым. Стоит отметить, что ближе к концу гонки у Джека Дуэна после пит-стопа отвалилось переднее левое колесо и он потерял шанс прорваться на первое место на свежих шинах.

Место Пилот Команда Время 1. Аюму Иваса «ДАМС» 57.02,908 2. Фелипе Другович «МП Моторспорт» +0,830 3. Лиам Лоусон «Карлин» +1,348 4. Деннис Хаугер «Према Рейсинг» +13,440 5. Логан Сарджент «Карлин» +14,064 6. Амаури Кордел «Ван Амерсфорт Рейсинг» +15,719 7. Рой Ниссани «ДАМС» +18,162 8. Рихард Версхор «Трайдент» +20,279 9. Юри Випс «Хайтек Гран-при» +20,684 10. Маркус Армстронг «Хайтек Гран-при» +22,181 11. Фредерик Вести «АРТ Гран-при» +22,732 12. Клеман Новалак «МП Моторспорт» +23,489 13. Джехан Дарувала «Према Рейсинг» +24,298 14. Энцо Фиттипальди «Хароуз Рейсинг Систем» +27,616 15. Марино Сато «Виртуози Рейсинг» +28,246 16. Зэйн Мэлоуни «Трайдент» +31,754 17. Хуан Мануэль Корреа «Ван Амерсфорт Рейсинг» +32,446 18. Татьяна Кальдерон «Хароуз Рейсинг Систем» +45,116 19. Олли Колдуэлл «Кампос Рейсинг» +2 круга 20. Тео Пуршер «АРТ Гран-при» +3 круга 21. Джек Дуэн «Виртуози Рейсинг» Сход 22. Ральф Бошунг «Кампос Рейсинг» Сход