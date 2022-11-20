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Иваса выиграл гонку Формулы-2 в Абу-Даби, Другович — второй, Сарджент — пятый

Иваса выиграл гонку Формулы-2 в Абу-Даби, Другович — второй, Сарджент — пятый
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В Абу-Даби на трассе «Яс Марина» завершилась основная гонка Формулы-2. Победителем стал японский гонщик «ДАМС» Аюму Иваса, чемпион серии сезона-2022 Фелипе Другович, представляющий «МП Моторспорт», финишировал вторым. На последних кругах бразилец неоднократно пытался атаковать Ивасу, но японец отбился и удержал первое место. Тройку лидеров замкнул представитель молодёжной программы «Ред Булл» Лиам Лоусон.

Пилот «Карлин» Логан Сарджент финишировал пятым. Стоит отметить, что ближе к концу гонки у Джека Дуэна после пит-стопа отвалилось переднее левое колесо и он потерял шанс прорваться на первое место на свежих шинах.

МестоПилотКомандаВремя
1.Аюму Иваса«ДАМС»57.02,908
2.Фелипе Другович«МП Моторспорт»+0,830
3.Лиам Лоусон«Карлин»+1,348
4.Деннис Хаугер«Према Рейсинг»+13,440
5.Логан Сарджент«Карлин»+14,064
6.Амаури Кордел«Ван Амерсфорт Рейсинг»+15,719
7.Рой Ниссани«ДАМС»+18,162
8.Рихард Версхор«Трайдент»+20,279
9.Юри Випс«Хайтек Гран-при»+20,684
10.Маркус Армстронг«Хайтек Гран-при»+22,181
11.Фредерик Вести«АРТ Гран-при»+22,732
12.Клеман Новалак«МП Моторспорт»+23,489
13.Джехан Дарувала«Према Рейсинг»+24,298
14.Энцо Фиттипальди«Хароуз Рейсинг Систем»+27,616
15.Марино Сато«Виртуози Рейсинг»+28,246
16.Зэйн Мэлоуни«Трайдент»+31,754
17.Хуан Мануэль Корреа«Ван Амерсфорт Рейсинг»+32,446
18.Татьяна Кальдерон«Хароуз Рейсинг Систем»+45,116
19.Олли Колдуэлл«Кампос Рейсинг»+2 круга
20.Тео Пуршер«АРТ Гран-при»+3 круга
21.Джек Дуэн«Виртуози Рейсинг»Сход
22.Ральф Бошунг«Кампос Рейсинг»Сход
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