Иваса выиграл гонку Формулы-2 в Абу-Даби, Другович — второй, Сарджент — пятый
Поделиться
В Абу-Даби на трассе «Яс Марина» завершилась основная гонка Формулы-2. Победителем стал японский гонщик «ДАМС» Аюму Иваса, чемпион серии сезона-2022 Фелипе Другович, представляющий «МП Моторспорт», финишировал вторым. На последних кругах бразилец неоднократно пытался атаковать Ивасу, но японец отбился и удержал первое место. Тройку лидеров замкнул представитель молодёжной программы «Ред Булл» Лиам Лоусон.
Пилот «Карлин» Логан Сарджент финишировал пятым. Стоит отметить, что ближе к концу гонки у Джека Дуэна после пит-стопа отвалилось переднее левое колесо и он потерял шанс прорваться на первое место на свежих шинах.
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Аюму Иваса
|«ДАМС»
|57.02,908
|2.
|Фелипе Другович
|«МП Моторспорт»
|+0,830
|3.
|Лиам Лоусон
|«Карлин»
|+1,348
|4.
|Деннис Хаугер
|«Према Рейсинг»
|+13,440
|5.
|Логан Сарджент
|«Карлин»
|+14,064
|6.
|Амаури Кордел
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|+15,719
|7.
|Рой Ниссани
|«ДАМС»
|+18,162
|8.
|Рихард Версхор
|«Трайдент»
|+20,279
|9.
|Юри Випс
|«Хайтек Гран-при»
|+20,684
|10.
|Маркус Армстронг
|«Хайтек Гран-при»
|+22,181
|11.
|Фредерик Вести
|«АРТ Гран-при»
|+22,732
|12.
|Клеман Новалак
|«МП Моторспорт»
|+23,489
|13.
|Джехан Дарувала
|«Према Рейсинг»
|+24,298
|14.
|Энцо Фиттипальди
|«Хароуз Рейсинг Систем»
|+27,616
|15.
|Марино Сато
|«Виртуози Рейсинг»
|+28,246
|16.
|Зэйн Мэлоуни
|«Трайдент»
|+31,754
|17.
|Хуан Мануэль Корреа
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|+32,446
|18.
|Татьяна Кальдерон
|«Хароуз Рейсинг Систем»
|+45,116
|19.
|Олли Колдуэлл
|«Кампос Рейсинг»
|+2 круга
|20.
|Тео Пуршер
|«АРТ Гран-при»
|+3 круга
|21.
|Джек Дуэн
|«Виртуози Рейсинг»
|Сход
|22.
|Ральф Бошунг
|«Кампос Рейсинг»
|Сход
Комментарии
- 21 ноября 2022
-
00:57
-
00:53
-
00:44
-
00:37
-
00:35
- 20 ноября 2022
-
23:26
-
23:19
-
22:28
-
21:57
-
21:22
-
21:15
-
21:10
-
21:06
-
21:02
-
20:56
-
20:45
-
20:38
-
20:05
-
20:00
-
19:57
-
19:37
-
19:32
-
19:05
-
19:02
-
18:37
-
18:37
-
18:20
-
18:09
-
18:07
-
18:00
-
17:55
-
17:55
-
17:44
-
17:41
-
17:40
Партнерский контент