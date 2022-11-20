Сарджент гарантировал себе суперлицензию Формулы-1 и получит место в «Уильямсе»

Американский гонщик Формулы-2 Логан Сарджент устранил последнее препятствие на пути к контракту с «Уильямсом» в Формуле-1. Британская команда ранее объявила, что Сарджент станет её боевым пилотом в сезоне-2023, если получит суперлицензию. По итогам 2022 года Логану удалось набрать достаточное число баллов для получения лицензии.
Ранее на счету Сарджента было 32 балла. Четвёртое место по итогам сезона-2022 Формулы-2 даст американцу ещё 30 баллов, плюс он получил два бонусных балла, так как не получил ни одного штрафа за весь год. Таким образом, Сарджент набрал сразу 64 балла, чего с запасом хватает для получения суперлицензии.
Соответственно, Логан Сарджент станет новым напарником Александера Албона, а Мик Шумахер лишился последнего теоретического шанса остаться боевым пилотом Формулы-1 в 2023 году.
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