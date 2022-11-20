Хэмилтон не выиграл ни одной гонки за сезон и не сумел превзойти рекорд Шумахера

Завершился заключительный этап Гран-при Формулы-1 сезона-2022, который проходил в Абу-Даби. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Таким образом, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон так и не смог выиграть ни одной гонки в сезоне-2022.

Напомним, до этого англичанин выигрывал хотя бы одну гонку на протяжении 15 сезонов подряд. По этому показателю он в прошлом году сравнялся с рекордсменом Михаэлем Шумахером, однако побить его рекорд в этом году ему так и не удалось.

Хэмилтон сошёл с дистанции на Гран-при Абу-Даби на предпоследнем круге гонки. К этому моменту британец занимал четвёртую позицию.

Гран-при Абу-Даби. Гонка.



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 58 кругов.

2. Шарль Леклер («Феррари») +8.771.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +10.093.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +24.892.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +35.888.

6. Ландо Норрис («Макларен») +56.234.

7. Эстебан Окон («Альпин») +57.240.

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:16.931.

9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1:23.268.

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1:23.898.

11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:29.371.

12. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.

13. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.

14. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг.

15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.

16. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.

17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

18. Николас Латифи («Уильямс») — сошёл.

19. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — сошёл.

20. Фернандо Алонсо («Альпин») — сошёл.