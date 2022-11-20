«Феррари» не отдала «Мерседесу» второе место в Кубке конструкторов, «Астон Мартин» — 7-й

По итогам гонки Гран-при Абу-Даби Формулы-1 итальянская команда «Феррари» уверенно удержала второе место в борьбе с «Мерседесом», опередив немецкий коллектив на 39 очков. «Альпин» осталась впереди «Макларена». Британский «Астон Мартин» сумел догнать по очкам «Альфа Ромео», но по дополнительным показателям проиграл борьбу за шестую позицию. Наконец, «Альфа Таури» не сумела набрать очков и осталась девятой позади «Хааса».



Формула-1. Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 759 очков.

2. «Феррари» — 554 очка.

3. «Мерседес» — 515 очков.

4. «Альпин» — 173 очка.

5. «Макларен» — 159 очков.

6. «Альфа Ромео» — 55 очков.

7. «Астон Мартин» — 55 очков.

8. «Хаас» — 37 очков.

9. «Альфа Таури» — 35 очков.

10. «Уильямс» — 8 очков.