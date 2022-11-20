Вольф: один болид сломался, у другого возникли проблемы с шинами. Точное отражение сезона

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу прошедшего Гран-при Абу-Даби.

«Этот Гран-при получился действительно не самым приятным. Кажется, мы допустили все ошибки, которые только можно допустить. Машина ехала не в том темпе, на который мы рассчитывали. Сегодня мы были третьими по скорости — один болид сломался, а у другого возникли проблемы с шинами. Это было точное отражение сезона.



Я думаю, мы повредили шины на первых нескольких кругах. Мы сильно атаковали, машина казалась действительно хорошей, а потом передняя правая часть просто сдалась. Возможно, это то, что мы должны были предсказать, но таковы последствия.



В Бразилии наша команда выглядела просто впечатляющей, мы доминировали с самого начала и до конца, и, по крайней мере, мы поставили галочку, выиграв гонку», — приводит слова Вольфа Sky Sports.