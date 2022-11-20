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Алонсо признался, что специально не атаковал Феттеля на первых кругах гонки

Алонсо признался, что специально не атаковал Феттеля на первых кругах гонки
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Испанский гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо признался, что на первых кругах гонки Гран-при Абу-Даби он осознанно не пытался атаковать ехавшего перед ним немецкого пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля. Для Феттеля эта гонка являлась последней в карьере в Формуле-1.

«Я не хотел атаковать Себа. Просто хотел проехать несколько кругов позади него и получить удовольствие», — приводит слова Алонсо RaceFans.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Гонка.

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 58 кругов.
2. Шарль Леклер («Феррари») +8.771.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +10.093.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +24.892.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +35.888.
6. Ландо Норрис («Макларен») +56.234.
7. Эстебан Окон («Альпин») +57.240.
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:16.931.
9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1:23.268.
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1:23.898.
11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:29.371.
12. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.
13. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.
14. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг.
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.
16. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
18. Николас Латифи («Уильямс») — сошёл.
19. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — сошёл.
20. Фернандо Алонсо («Альпин») — сошёл.

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